الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران واذربيجان تعرضان سيارتهما المشتركة

ايران واذربيجان تعرضان سيارتهما المشتركة
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

عرضت شركتا ايران خودرو الايرانية واذرماش الاذربيجانية انتاج سيارتهما المشتركة، بحضور الرئيس الاذربيجاني الهام علييف.

العالم - ايران

وأطلقت الشركتان اسم "خزر" على سيارتهما المشتركة، وركب علييف السيارة خلال مراسم شاركت فيها مجموعة من اسر ضحايا معاقي حرب قره باغ، و ألقى علييف نظرة على تقنيات السيارة التي تم التبرع بها للمعاقين في حرب قره باغ.

وتم إنشاء مصنع السيارات المشترك بين إيران خودرو وأذرماش في جمهورية أذربيجان في مدينة نفتجالاي الصناعية على بعد 168 كم جنوب باكو في عام 2016.

ويُعد مصنع خزر لصناعة السيارات واحدًا من أكبر وحدات الإنتاج في هذه المدينة الصناعية وتبلغ طاقته الإنتاجية 10000 سيارة ، بما في ذلك طرازات مختلفة سنويًا ، وتمتلك شركة ايران خودرو 25 ٪ من اسهم هذه الوحدة الانتاجية .

وتم افتتاح هذا المصنع خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى جمهورية أذربيجان في مارس 2018.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

سفير ايران لدى باكو: العلاقات الايرانية الاذربيجانية استراتيجية

واعظي : ايران ماضية في توسيع العلاقات مع اذربيجان

ظريف في باكو للتباحث حول توطيد العلاقات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال الإسرائيلي يزيل أكبر مقبرة كنعانية في فلسطين

1548 حالة وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

اللجنة العليا في سلطنة عمان تحث على الالتزام بقرارات الإغلاق خلال عيد الأضحى

قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتقدم في محافظة البيضاء

شاهد: غضب رواد التواصل من انهيار الريال اليمني

قتلى وفقدان المئات خلال فيضانات في المانيا