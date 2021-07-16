ايران واذربيجان تعرضان سيارتهما المشتركة

العالم - ايران

وأطلقت الشركتان اسم "خزر" على سيارتهما المشتركة، وركب علييف السيارة خلال مراسم شاركت فيها مجموعة من اسر ضحايا معاقي حرب قره باغ، و ألقى علييف نظرة على تقنيات السيارة التي تم التبرع بها للمعاقين في حرب قره باغ.

وتم إنشاء مصنع السيارات المشترك بين إيران خودرو وأذرماش في جمهورية أذربيجان في مدينة نفتجالاي الصناعية على بعد 168 كم جنوب باكو في عام 2016.

ويُعد مصنع خزر لصناعة السيارات واحدًا من أكبر وحدات الإنتاج في هذه المدينة الصناعية وتبلغ طاقته الإنتاجية 10000 سيارة ، بما في ذلك طرازات مختلفة سنويًا ، وتمتلك شركة ايران خودرو 25 ٪ من اسهم هذه الوحدة الانتاجية .

وتم افتتاح هذا المصنع خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى جمهورية أذربيجان في مارس 2018.