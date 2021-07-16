قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتقدم في محافظة البيضاء

العالم - اليمن

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع «تكبيد ارهابيي القاعدة وداعش خسائر بشرية كبيرة خلال العملية، التي تمت بمشاركة القوة الصاروخية ووحدة الطيران المسير».



وأشار سريع، إلى أن «سلاح الجو المسير نفّذ 40 مهمَة استهدفت قوات العدو و17 عملية استطلاع ورصد، فيما نفذت القوة الصاروخية 9 عمليات بصواريخ بدر وسعير».



كما أوضح سريع، أن قوات الجيش واللجان الشعبية «نجحت خلال العملية في استهداف مواقع تجمعات العناصر التكفيرية، وقتلت حوالي 350 عنصراً وأصابت 560 آخرين من التكفيريين ومجندي قوات التحالف العدوان. أما من بقي منهم، فلاذ بالفرار نحو المناطق الجنوبية».



كذلك، أوضح المتحدث أن «دول التحالف العدوان عادت لتفعيل الجماعات التكفيرية من ارهابيي داعش والقاعدة بعد تحقيق قوات الجيش واللجان الشعبية إنجازات ميدانية في مختلف الجبهات»، مضيفاً أن «تفعيل هذه الجماعات يأتي ضمن المخططات الأميركية لاستهداف اليمن وتسليمه للمرتزقة».



واتهم سريع دول التحالف بدعم تنظيم «القاعدة» الارهابي بأكثر من 161 غارة جوية خلال الايام الماضية، ما يبين حسب سريع، أن هذا الدعم على أنواعه، عسكري، إعلامي ومالي يجعل تلك الجماعات أدوات بيد الأجنبي، يستخدمها ضد الامن والاستقرار في اليمن.