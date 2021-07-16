اللجنة العليا في سلطنة عمان تحث على الالتزام بقرارات الإغلاق خلال عيد الأضحى

العالم - عمان

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الاغلاق يهدف للحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنه من أجل تسهيل توافر الخدمات الأساسية وتنقل الأشخاص في حالات الطوارئ والتعامل مع الاستفسارات من مختلف الأفراد ، سيكون مركز العمليات المشتركة على مدار الساعة خلال فترة الإغلاق الكامل.

وسيضم المركز ممثلين عن شرطة عمان السلطانية ، وقطاع الصحة ، وقطاع البلديات ، وقطاع السياحة ، وقطاع التجارة والصناعة ، والنقل ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وقطاع الإغاثة، والزراعة ، والثروة السمكية ، وقطاع الموارد المائية.

واضاف البيان “يسعد المركز باستقبال اتصالاتكم والتعامل معها عبر الرقم 1099”.وفق timesofoman

صحار تسجل أعلى وفيات COVID-19 في الـ 24 ساعة الماضية

وسجلت ولاية صحار ثلاث وفيات جديدة بكوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد وفيات تم الإبلاغ عنه في البلاد يوم الخميس، بحسب وزارة الصحة.

وسجلت محافظة شمال الباطنة خمس وفيات بسبب COVID-19. ثلاثة منها في ولاية صحار واثنتان في ولاية السويق.

أما خارج محافظة شمال الباطنة ، فقد سجلت محافظة مسقط أكبر عدد من الوفيات عند أربع وفيات، تليها محافظتا الداخلية وجنوب الشرقية حيث سجلت كل منهما حالتي وفاة، بينما سجلت محافظة ظفار حالة وفاة واحدة.

ولم تسجل هذه المحافظات الست أي حالة وفاة، وهي جنوب الباطنة والوسطى وشمال الشرقية والبريمي ومسندم ، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في الـ24 ساعة الماضية إلى 14 في عمان.