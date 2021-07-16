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بايدن: سنرسل المارينز إلى هايتي

بايدن: سنرسل المارينز إلى هايتي
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة سترسل إلى هايتي عناصر المارينز لحماية السفارة الأمريكية، مستبعدا إرسال قوات أخرى إلى هناك.

العالم _ الأميرکيتان

وقال بايدن عقب لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يوم الخميس: "نحن سنرسل فقط عناصر من المارينز إلى سفارتنا لضمان أمن طواقمنا هناك".

وتابع: "أما فكرة إرسال قوات أمريكية إلى هايتي فليست مطروحة في الوقت الراهن".

وكانت حكومة هايتي قد طلبت من الولايات المتحدة والأمم المتحدة إرسال قوات للمساعدة في الحفاظ على الأمن في البلاد في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز وعلى خلفية الانفلات الأمني العام وعنف العصابات.

ويوم الاثنين الماضي قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن مثل هذا الخيار غير مستبعد وإن الموضوع "قيد البحث".

وكانت الولايات المتحدة أرسلت الأحد وفدا حكوميا إلى هايتي لبحث سبل ضمان "أمن البنى التحتية الحيوية" ولقاء المسؤولين الأمنيين المكلّفين بالتحقيق في قضية اغتيال مويز.

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