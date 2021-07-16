اوروبا تواصل دراستها للقاح سبوتنيك الروسي

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قال رئيس فريق عمل الدراسات السريرية في وكالة الأدوية الأوروبية، فيرغوس سويني: مستمرون بدراسة لقاح سبوتنيك في (المضاد لـ (كوفيد-19) ونتعامل بشكل متساو مع جميع اللقاحات.

وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أعلن ، أن الصندوق يتوقع اعتماد وكالة الادوية الاوروبية للقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لفيروس كوفيد-19 في الخريف المقبل, حسبما نقل موقع سبوتنيك.

وقال دميترييف: نجري حوارا مثمرا مع وكالة الأدوية الأوروبية... نتوقع اعتماد الوكالة لقاح (سبوتنيك V) في الخريف المقبل.

وفي الوقت الحالي، تم تسجيل اللقاح الروسي في 67 دولة، بالإضافة إلى روسيا، ويجري إنتاج اللقاح في هنغاريا، البرازيل، كازاخستان، بيلاروس، سلوفاكيا، الأرجنتين، الهند، كوريا الجنوبية، الصين، ألمانيا، إيطاليا ومصر.