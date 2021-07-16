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محكمة أمريكية ترفض الطعن على رفع الحظر على تيك توك

محكمة أمريكية ترفض الطعن على رفع الحظر على تيك توك
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

رفضت محكمة استئناف أمريكية في واشنطن الطعن القانوني الذي قدمته وزارة العدل لإحياء جهود عهد الرئيس دونالد ترامب لحظر تطبيق "تيك توك".

العالم _ الأميرکيتان

وحاولت وزارة العدل الأمريكية دون جدوى الحصول على أمر محكمة سابق أوقف إجراء ترامب ضد منصة الفيديو القصير.

وحاولت إدارة ترامب في البداية حظر منصة الفيديوهات القصيرة في الولايات المتحدة، وحظرت تحميلها من قبل المستخدمين الأمريكيين، ثم سعت إلى إجبار المالك، شركة "بيت دانس" الصينية على نقل عمليات المنصة إلى الولايات المتحدة وتفويض الإشراف إلى شركة أمريكية أخرى.

وطلبت إدارة الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن الاثنين الماضي من محكمتي استئناف اتحاديتين رفض الطعون القانونية التي قدمتها وزارة العدل لأحكام المحاكم التي منعت جهودا تعود إلى عهد ترامب لحظر التنزيلات الجديدة لتطبيق مشاركة الفيديو "TikTok" المملوك للصين.

وفي الشهر الماضي، سحب جو بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس السابق دونالد ترامب والتي سعت إلى حظر التنزيلات الجديدة لـ "WeChat" و"TikTok" والتطبيقات الصينية الأخرى وأمر بمراجعة جديدة.

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