وزير الاتصالات الايراني: توقيع اتفاق لانشاء اسواق اقليمية مشتركة

العالم - ايران

وكتب آذري جهرمي في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام" الخميس: ان من المؤثر ايجاد سوق اقليمية لرفع مستوى المساومة واكتساب طاقات اعلى في التعامل مع القواعد الدولية. على اي حال فان قدرة مساومة اعلى ستتوفر مع وجود سوق اكبر، لذا فقد ادرجنا في جدول اعمالنا زيارة الهند وجمهورية اذربيجان وتركيا وروسيا للبحث مع نظرائنا لانشاء سوق اقليمية كبيرة.

واضاف: رغم ان التغيير المتكرر لوزراء الاتصالات في بعض هذه الدول قد جعل عملنا يواجه تحديات اصعب ولكن على اي حال فقد تم عقد 3 جولات مشتركة بمشاركة الدول الاربع ايران وروسيا وتركيا وجمهورية اذربيجان في باكو وطهران، تم ايضا توقيع اتفاق للتعاون المشترك لنعمل بعزم مشترك على انشاء سوق مشتركة.

وتابع وزير الاتصالات الايراني : بطبيعة الحال فقد تبلورت بمقاييس اصغر انشطة تجارية باعثة على الامل ولكن كانت هنالك على الدوام عقبة كبرى امام الانشطة المنشودة وهي "الحظر".

ووتابع آذري جهرمي: في الابعاد السياسية الاقليمية ايضا وبعد طرح مبادرة ايران "هرمز" للسلام، قدمنا مقترحنا بعنوان "هرمز" للسلام السيبراني لاستثمار العزم السياسي في المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة.

وكان وزير الاتصالات الايراني قد كتب في مدونة له على موقع "تلغرام" ايضا قبل فترة: ان تناول الموضوع المهم "السيادة السيبرانية" ضرورة تاتي اليوم في مقدمة اهتمامات الكثير من الدول.