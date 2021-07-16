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تعرف على طقس العراق للايام المقبلة

تعرف على طقس العراق للايام المقبلة
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيأة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة ابتداءً من اليوم.

العالم - العراق

وقالت الهيأة في بيان لها : إن"الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأضافت أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأشارت الهيأة الى أن "طقس يومي الاحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم، مسببة تصاعد للغبار".

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