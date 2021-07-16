تعرف على طقس العراق للايام المقبلة

العالم - العراق

وقالت الهيأة في بيان لها : إن"الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأضافت أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأشارت الهيأة الى أن "طقس يومي الاحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم، مسببة تصاعد للغبار".