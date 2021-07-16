رئيس السلطة القضائية يلتقي مراجع وعلماء الدين وكبار المسؤولين في قم المقدسة

العالم - ايران

واشار ايجئي الى المسائل المستحدثة في الفقه نتيجة التطور الذي يشهده العالم على كافة الأصعدة، داعيا الحوزة العلمية وعلماء الدين الى المساهمة في ايجاد حلول لهذه القضايا,

وشدد ايجئي على أن السلطة القضائية تطعت خطوات كبيرة لتتطابق الاحكام الصادرة مع الاحكام الاسلامية والدينية، الأمر الذي يستدعي من مراجع وعلماء الدين المساهمة في ايجاد حل لهذه القضايا.

وخلال لقائه بسادن مرقد السيدة فاكمة المعصومة قال ايجئي: نأمل في تشخيص القضايا الراهنة بشكل صحيح، ونقوم بما يرضي الله على أساس الحقوق والقيم الإسلامية والإلهية.

واضاف: خلال الأربعين سنة الماضية، قام القضاء بخطوات جيدة ببركة الإمام الخميني (رض)، وبفضل هذه الثورة تم إحياء الإسلام، لكن ما زلنا بعيدين عن الوصول إلى النقطة المرجوة حيث تتجلى كفاءة النظام الإسلامي بشكل كامل.

ومن المفترض أن يلتقي ايجئي سائر مراجع الدين وكبار المسؤولين في المدينة.