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العراق وسوريا يبحثان توحيد المواقف بشأن ملف المياه

العراق وسوريا يبحثان توحيد المواقف بشأن ملف المياه
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني مع رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، اليوم الجمعة، توحيد المواقف بين البلدين بشأن ملف المياه.

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه " وضمن جدول الاعمال الخاص بزيارة وزير الموارد المائية الى الجمهورية العربية السورية، التقى الحمداني رئيس الوزراء السوري ونقل له تحيات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واضاف البيان " انه " تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الموارد المائية للبلدين ومناقشة الوضع المائي الحالي وتأثير التغيرات المناخية وأهمية تنسيق وتوحيد المواقف للتوصل الى وجهة نظر موحدة تضمن حقوق البلدين من مياه نهري دجلة والفرات بشكل عادل ومنصف وفقا للاعراف والمواثيق الدولية مع الاستعداد لتقاسم الضرر الناتج عن شح المياه، وكذلك ضرورة استمرار الاجتماعات الدورية الثنائية او الثلاثية المشتركة واهمية التعاون وامكانية إقامة مشاريع مشتركة بين البلدين الشقيقين".

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العراق وسوريا يبحثان توحيد المواقف بشأن ملف المياه

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