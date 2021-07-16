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أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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انفجار قنبلة يدوية في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش
القى مجهول عند الخامسة فجر اليوم الجمعة قنبلة يدوية، في حي البركسات داخل مخيم عين الحلوة، جنوب لبنان
العالم_لبنان
و حسب المصادر الأمنية أدت ذلك الى تضرر عدد من السيارات في وقت لم يبلغ عن وقوع اصابات.
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
لبنان
كلمات دليلية :
انفجار
قنبلة
مخيم
عين الحلوة
الأمنية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.