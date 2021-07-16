الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١
١١:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

انفجار قنبلة يدوية في  مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

انفجار قنبلة يدوية في  مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

 القى مجهول عند الخامسة فجر اليوم الجمعة  قنبلة يدوية، في حي البركسات داخل مخيم عين الحلوة، جنوب لبنان

العالم_لبنان

و حسب المصادر الأمنية أدت ذلك الى تضرر عدد من السيارات في وقت لم يبلغ عن وقوع اصابات.

روابط ذات صلة

لبنان على صفيح ساخن.. الحريري يعتذر والرئاسة تعلق!

شاهد..تطورات الشارع اللبناني بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

مسار لبنان بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحقيق: الإمارات تكرس موقفها المعادي للقضية الفلسطينية

قوات هادي تغطّي عين الشمس بغربال 'أبو عبيدة'

عون: لبنان سيتجاوز الظروف الصعبة و سأبذل كل الجهود للخروج من ألأزمت

 اطلاق أول حملة لقاحات ضد فيروس كورونا في مخيمات النازحين السوريين في لبنان

انفجار قنبلة يدوية في  مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

خطباء المساجد: لبنان انهار ومن هم في سدة المسؤولية يتفرجون