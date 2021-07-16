شاهد كيف يتم استخراج زيت الارغان في المغرب

العالم - خاص بالعالم

في واحة قرية تيوت جنوبي العاصمة المغربية الرباط وعند سفوح الجبال تخرج النسوة لقطف وجمع حبات الأرغان الذي تنتشره اشجاره هناك.

وعلى الرغم من أن الالات الجديدة تساعدهن في إنجاز العمل بسرعة أكبر، إلا أنه لا يزال عليهن إزالة القشرة الصلبة للبذور يدويا عن طريق ضربها بالحجارة قبل أن يصبح ممكنا عصر البذرة الداخلية بالالة، واستخراج الزيت.



وقالت موظفة في التعاونية الزراعية النسائية في تيوت ميمي زهراء حقي:"نستخرج نواة الأرغان باستخدام الحجارة ثم بعد الانتهاء من العمل نعود إلى المنزل لدينا تأمين صحي أطفالنا يدرسون في روضة التعاونية نحن سعداء بهذا العمل".



اكثر من مئة امرأة توظفن ومنذ العام الفين واثنين في جمعية تايتماتين التعاونية لإنتاج زيت الأرغان ويقلن انه في مقابل عملهن بجني الحبوب واستخراج البذور يحصلن على رواتب ورعاية مجانية للأطفال وتأمين صحي ودورات لمحو الأمية.

وتتراوح تكلفة اللتر الواحد من الزيت حاليا بين 30 و50 دولارا داخل المغرب لكن لكن قد يصل سعره في الأسواق العالمية إلى 250 دولارا.



وأكد رئيس منتدى مبادرات واحة تطوير قرية تيوت إبراهيم إرامي:"خصوصية هذه التجربة أنها كانت واحدة من أولى التعاونيات التي تم إطلاقها في المغرب على مر السنين ، تمكنت من توظيف مجموعة من النساء وتحسين قدراتهن وظروفهن المعيشية من خلال تسويق منتجات الارجان المميزة".



وقالت رئيسة التعاون الزراعي النسائي في تايتماتين تيوت مينا ايت طالب:"حاليا هناك طلب متزايد على منتجات زيت الأرغان على المستوى الدولي وقد صنعنا الكثير من المنتجات مثل زيت الأركان وزيت مستحضرات التجميل، وهناك أيضا مشتقات الأرجان مثل الكريمات والشامبو وصابون الاستحمام".



ومن قديم الأزل كانت النساء تعصر ثمر الأرگان ويستخدمن زيته في الطهي و إضفاء نكهة على الطعام. لكنه عرف طريق أسواق التصدير الى الخارج وارتفعت قيمته مع زيادة الطلب عليه من شركات مستحضرات التجميل العالمية باعتباره وبحسب ما يقال علاجا يساعد الجلد على مقاومة علامات الشيخوخة ويعطي الصحة للبشرة و الشعر.

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