هكذا يعبث المرتزقة بمصادر رزق اليمنيين بالحديدة

العالم - خاص بالعالم

إشتعال نار الحرب في اطراف مدينة الحديدة غرب اليمن لم يتوقف، غارات وقذائف وصواريخ تسقط بشكل يومي على رؤوس المواطنين في هذه المناطق والاحياء من المدينة، بالإضافة الى استهداف الشركات التجارية والمصانع، وهذا كله يعد مخالف لبنود إتفاق السويد الانساني.



قذائف وصواريخ المرتزقة، تطال بشكل دائم المنازل المجاورة للعديد من المنشآت الصناعية، فضلا عن الخسائر الجسدية والمادية الكبيرة، التي لحقت بهم وأعادتهم نحو 10 أعوام إلى الوراء .



مستودع او مخازن البغوي لقطع الغيار يعد المجمع الأبرز في المحافظة، ووجوده على خط التماس عرضه لكثير من الاضرار والخسائر المادية الكبيرة، جراء استهداف المرتزقة له بعشرات القذائف والرصاص الراجع، التي كان لها تأثير واضح في تدمير العديد من قطع الغيار، ناهيك عن مخاطرة العمال بأرواحهم للبحث عن لقمة العيش.



استمرار قصف العدوان فاقم من الواقع المتردي أساسا للقطاع الاقتصادي في المحافظة، ناهيك عن القيود والانتهاكات المستمرة التي تواجهها الشركات بشكل يومي، بسبب تمركز ما يسمى بقوات الشرعية داخل المصانع واستخدامها لأغراض عسكرية.

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