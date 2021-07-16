سوريا...القبض على 5 أشخاص من المتعاملين مع المواقع الالكترونية المشبوهة

العالم-سوريا

زاوضح وزارة الداخلية السورية ان الاشخاص الخمسة الملقى القبض عليهم هم ( أ. ا ) و( م. ط) و( ي . ق ) و(ع . أ ) و( ح . ز )، واعترفوا من خلال التحقيق معهم بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة.

واهابت وزارة الداخلية بالمواطنين السورية توخي الوعي وعدم الانجرار وراء تلك المواقع المشبوهة والتعامل معها وتؤكد أنها مستمرة في ملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون مع تلك المواقع استناداً إلى القوانين والأنظمة ولا سيما قانون مكافحة جرائم المعلوماتية والمواد ( 285 – 286 – 287 ) من قانون العقوبات .