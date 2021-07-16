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قبرص تتهم تركيا بإطلاق النار على زورق دورية تابع لها

قبرص تتهم تركيا بإطلاق النار على زورق دورية تابع لها
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت قبرص أن زورق دورية تابعا لها تعرض لإطلاق النار من قبل سفينة حربية تركية.

العالم _ أوروبا

وذكرت الشرطة البحرية القبرصية أن الحادث وقع في الساعة الـ03:30 من فجر يوم أمس الخميس تقريبا خلال تنفيذ الزورق الذي كان على متنها ثلاثة أشخاص مهمة دورية بحثا عن مهاجرين غير شرعيين قادمين من تركيا قبالة مدينة بيرغوس الواقعة عند الساحل الشمالي من قبرص

وتطل هذه المدينة على خليج مورفو الذي تدعي جمهورية قبرص الشمالية المدعومة من تركيا وغير المعترف بها دوليا أنه مياه تابعة لها.

وذكرت الشرطة أن الزورق خلال هذه المهمة التقى عن طريق الصدفة سفينة تابعة لخفر السواحل التركي على بعد 11 ميلا بحريا عن ميناء بيرغوس، مضيفة أن الزورق توجه بعد ذلك إلى الساحل غير أن السفينة التركية بادرت بدورها إلى ملاحقته وأطلقت أربع طلقات تحذيرية صوبه.

وأشارت الشرطة إلى أن الخارجية القبرصية أبلغت بالحادث.

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