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محافظ الحسكة: هناك فساد محمي

محافظ الحسكة: هناك فساد محمي
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال محافظ الحسكة "غسان حليم خليل"، إن "هناك فساداً محمياً ومقنّعاً في الواقع الإداري منذ أكثر من عام، وأن هناك وجوهاً تخفي ما وراءها".

العالم-سوريا

المحافظ اتهم في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن يوم الأربعاء، الجهات التي تحمي الفاسد بأنها شريكة معه ومتورطة معه بالفساد و أن هذا كله ضد المواطن، فالمواطن حسب تعبيره هو البوصلة وكل من يعمل مع غير المواطن فقد أضاع البوصلة.

موضوع توزيع السلل الغذائية ليس بريئاً وهناك سرقة فيه، وأن تنظيم عملية التوزيع ستضر بالسارق، حسب المحافظ الذي تحدث عنه خلال افتتاح أعمال مجلس المحافظة، مشيراً إلى أن 68 ألف سلة غذائية تدخل المحافظة شهرياً، وأن 90 بالمئة من المواطنين تحت بند الحاجة.

المحافظ حدد دور المجلس المنتخب أصلاً من قبل أبناء المحافظة والمفترض به أن يتابع قضاياهم ويتخذ القرارات المتعلقة بها، وقال لهم بأن «دوركم رقابي وأن المجلس ليس صاحب صلاحية في اتخاذ القرارات، وأن دوره ينحصر فقط في نقل هموم المواطن للمعالجة».

"خليل" أشار إلى وجود بعض الملاحظات الفردية التي ظهرت عن بعض أعضاء المجلس والذين لم يتصرفوا حسب كلامه بالشكل المطلوب تجاه بعض القضايا، متهماً إياهم بأنهم منحوا بعض الاستثناءات التي ليست من صلب اختصاصهم، وأنهم أغفلوا دورهم الرقابي.

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