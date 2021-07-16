الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١
٠٣:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

تطوير اختبار دم جديد للكشف عن المعرضين لخطر العمى

تطوير اختبار دم جديد للكشف عن المعرضين لخطر العمى
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

ابتكر العلماء اختبارًا جديدًا للدم يعتمد على العوامل الوراثية يمكنه الكشف عن ”الجلوكوما“ وتحديد الأفراد المعرضين لمخاطر فقدان البصر، بدقة أفضل 15 مرة من الطرق التقليدية.

العالم - منوعات

وأجرى الباحثون في جامعة فلندرز الأسترالية الاختبار على حوالي 414 ألف فردًا يعانون من ”الجلوكوما“ لاكتشاف فاعلية الاختبار الجديد.

وشمل الاختبار حوالي 2507 أستراليين مصابين بمرض ”الجلوكوما“ مع حوالي 411 ألف شخص في المملكة المتحدة من المصابين وغير المصابين بـ“الجلوكوما“.

ووجد الخبراء أن الاختبار الجديد أفضل 15 مرة من البدائل والعلاجات الحالية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

من جانبه، أشار مؤلف الدراسة البحثية، والباحث في جامعة فلندرز الأسترالية، أوين سيغز، إلى أن التشخيص المبكر لـ“الجلوكوما“ يمكن أن ينقذ الأشخاص من فقدان البصر.

وقال مؤلف الدراسة، إن المعلومات الجينية يمكن أن تكون ميزة هامة في التشخيص المبكر واتخاذ أفضل القرارات العلاجية، ومن المقرر بدء التجارب السريرية قريبًا.

وكشف الباحثون أنه يمكن أيضًا تطبيق الاختبار الجيني الجديد عن طريق عينات من اللعاب إلى جانب اختبار الدم أيضا.

ويسعى الباحثون لإطلاق شركة فرعية في العام المقبل تعمل على تطوير اختبار معتمد لاستخدامه في التجارب السريرية، مع اكتمال دراستهم الأولية.

وتعتبر ”الجلوكوما“ أو ما يُعرف شعبيًا بـ“المياه الزرقاء“، هي السبب الرئيس للعمى على مستوى العالم، وتنشأ ”الجلوكوما“ عندما يتزايد الضغط في العين؛ ما يؤدي إلى تلف العصب البصري والألياف العصبية في شبكية العين، وإذا لم يعالج المرض يحدث تلف كلي في العصب البصري وبذلك تفقد العين قدرتها على الإبصار.

وينتج عن ”الجلوكوما“ ارتفاع ضغط العين ومشاكل في الرؤية والإجهاد العيني، غالبًا ما تصاب كلتا العينين بدرجات متفاوتة، ولكن قد تصاب إحدى العينين بالزرق أسرع من الأخرى.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يتم تشخيص حوالي 500 ألف شخص بمرض ”الجلوكوما“ في إنجلترا وويلز وحدهما سنويًا، ومع ذلك لا يعكس ذلك على الأرجح الانتشار الحقيقي للمرض الخطير.

ويحاول الأطباء بمجرد اكتشاف المرض في المريض، تحديد العديد من العلاجات، التي يمكن أن تساعد في إبطاء أو منع فقدان البصر كأثر جانبي محتمل.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

تعرف على مشروب ناجع لعلاج ارتفاع ضغط الدم

رجل ينام 300 يوم في السنة

ما الذي يجب تناوله لتجنب الإصابة بأمراض القلب؟

تقرير.. 'فيسبوك' طرد 52 موظفا تجسسوا على مستخدمي الموقع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هكذا يعبث المرتزقة بمصادر رزق اليمنيين بالحديدة

الأمريكي الذي اعتقل بعد اغتيال رئيس هايتي وضع خطة للوصول إلى السلطة

شاومي الصينية تتفوق على أبل في شحنات الهواتف الذكية‎‎

طشقند تتفق مع واشنطن وكابل وإسلام آباد على مشاورات حول أفغانستان

خطيبب الأقصى يدعو لملازمة الرباط وشد الرحال لبيت المقدس

لافروف: هناك خطر امتداد عدم الاستقرار من أفغانستان لدول جوارها ونبحث توسيع 'الترويكا'