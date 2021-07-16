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استطلاع: 60% من الكوريين الجنوبيين يرون أن الوحدة مع كوريا الشمالية أمر ضروري

استطلاع: 60% من الكوريين الجنوبيين يرون أن الوحدة مع كوريا الشمالية أمر ضروري
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

أظهر استطلاع صادر اليوم الجمعة أن ما يقرب من 60% من الكوريين الجنوبيين يعتبرون أن إعادة التوحيد مع كوريا الشمالية أمر ضروري.

العالم _ أسيا و الباسفيك

ووفقا لاستطلاع أجراه المعهد الكوري للتوحيد الوطني(KINU) الذي شمل 1,003 بالغين، أجاب 58.7% من المستجيبين بأن التوحيد ضروري، مما يدل على زيادة نسبة المؤيدين للوحدة 6 نقاط مئوية عن استطلاع العام الماضي.

واستشهد المعهد بتوقعات جديدة لتحسين العلاقات بين الكوريتين في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كأحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج الأخيرة.

وأظهر الاستطلاع أن النسبة المئوية للمشاركين الذين رأوا الحاجة إلى التوحيد تراجعت تدريجيا منذ انهيار قمة هانوي في فبراير 2019 بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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