الفلبين ترصد أول إصابات بمتحور 'دلتا' بين عائدين من دول خليجية

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقالت ماريا روساريو فيرجيري وكيلة وزارة الصحة في مؤتمر صحفي إنه تم رصد 16 إصابة بالسلالة المتحورة دلتا من بينها خمس إصابات عاد أصحابها من الإمارات وقطر وبريطانيا بين أبريل ويونيو.

وفي مايو رصدت الفلبين إصابتين بسلالة "دلتا" لعاملين عائدين من الإمارات وسلطنة عمان.

وسجلت الفلبين حتى الآن أكثر من 1.49 مليون إصابة و26314 وفاة بمرض كوفيد-19 في ثاني أعلى عدد للإصابات والوفيات في جنوب شرق آسيا. وقد يبطئ رصد السلالة دلتا عودة البلاد إلى الأوضاع الطبيعية.

وكشفت بيانات حكومية أن 3.9 بالمئة فحسب من السكان البالغ عددهم 110 ملايين نسمة تلقوا لقاحا مضادا لكوفيد-19.