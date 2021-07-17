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الخطوط الجوية الايرانية تزيد من رحلاتها الجوية الى بريطانيا

الخطوط الجوية الايرانية تزيد من رحلاتها الجوية الى بريطانيا
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت السفارة الإيرانية في المملكة المتحدة، أنه اعتبارا من 20 يوليو عن إضافة يوم الاثنين إلى الرحلات الاسبوعية للخطوط الجوية الإيرانية إلى لندن والعكس بالإضافة إلى أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

العالم - ايران

وجاء في بيان السفارة الإيرانية في بريطانيا امس الجمعة أنه اعتبارا من 20 يوليو، سيتم تسيير رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى لندن من الصالة 3 في مطار هيثرو يوم الاثنين؛ بالإضافة إلى رحلات الأحد والثلاثاء والخميس.

وأوقفت إيران الرحلات الجوية إلى لندن اعتبارا من بداية يناير بسبب تفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة، كما تم حظر الرحلات الجوية البريطانية حتى نهاية ديسمبر، بناء على طلب اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وتم تجديد الحظر وأبلغت جميع شركات الطيران ومكاتب المبيعات المحلية والأجنبية بحظر بيع تذاكر طهران - لندن ، المباشر وغير المباشر، لمنع انتشار الكورونا البريطانية.

مع رفع قيود كرونا في إنجلترا، استؤنفت الرحلات الجوية إلى البلاد يومي الأحد والخميس من كل أسبوع من 6 مايو.

ووفقا لمدير العلاقات العامة، فأن رحلة طهران - لندن ستغادر مطار الإمام الخميني الساعة 9:20 صباحا في الأيام المحددة وستصل إلى مطار لندن الساعة 12:10 .

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