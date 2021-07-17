شاهد: بدء توافد الحجّاج لمكة المكرّمة تمهيداً لانطلاق مناسك الحج

العالم - خاص بالعالم

نحو 60 ألف مقيم سيشارك في المناسك مقارنة بنحو اكثر من مليوني شخص حضروا للحج عام 2019.

وبحسب السلطات، فإنه من بين 558 الف متقدم تم اختيار وقبول الستين الفا فقط، وفق نظام الكتروني كاشفةً أن الحج هذا العام يقتصر على المقيمين، الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و65 عاما ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة.

ونشرت السلطات نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة المكرمة، فيما لا تزال التحضيرات اللوجستية والصحية مستمرة داخل مخيمات الحجاج في منى، وذلك قبيل البدء بأداء المناسك يوم الأحد والتي تستمر 5 أيام.



حيث يؤدي الحجاج عمرة التمتع مع بداية الشعائر قبل التوجه إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات لأداء أهم أركان مناسك الحج الذي يعقبه حلول عيد الأضحى المبارك.

وعلقت السعودية أداء العمرة لأكثر من ستة أشهر خلال العام 2020 قبل أن تسمح باستئنافها، وفق شروط محددة ولسكان السعودية فقط، الذين لم يعد في إمكانهم زيارة "بيت الله" من دون إذن مسبق كما كان يحصل سابقا بل يجب ان يحجزوا مكانا لهم مسبقا عبر تطبيق الكتروني.

ونظمت السعودية العام الفائت أصغر حج من حيث عدد المشاركين في التاريخ الحديث.



وقالت السلطات في البداية إنه سيشهد مشاركة ألف حاج فقط لكن الإعلام المحلي قال إن ما يصل إلى 10 الاف شخص شاركوا فيه.

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