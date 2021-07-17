مشاركة الزوار الإيرانيين بمراسم الأربعين في العراق رهن بظروف كورونا

العالم - ايران

وقال علي عابدي اليوم السبت في تصريح لمراسل ارنا: إذا اتفقت إيران والعراق على حضور الزوار الإيرانيين في مراسم الأربعين، خططنا لهذا الامر. لكن القرار النهائي يتوقف على ظروف كورونا في الأيام القريبة من مراسم الأربعين.

وأشار إلى الغاء تاشيرة دخول الاراضي الايرانية للرعايا العراقيين ولمدة 45 يوما، مضيفا نأمل أن يوافق الجانب العراقي على رفع التأشيرة للزائرين الإيرانيين إلى هذا البلد.

وقال عابدي: إذا انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا أو تم تطعيم معظم المواطنين الإيرانيين ، فمن المحتمل أن يسافر الزوار إلى كربلاء للمشاركة في مراسم الأربعين.

كما أشار إلى حادث الحريق في مستشفى الناصرية بالعراق مما ادی الی مصرع 52 شخصا وإصابة 22 آخرين مضيفًا، ان مساعداتنا إلى هذا البلد إرسلناها عبر المؤسسات المحلیة.