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تظاهرة في رام الله تنديدًا باغتيال نزار بنات مع هتافات ضد عباس

تظاهرة في رام الله تنديدًا باغتيال نزار بنات مع هتافات ضد عباس
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

شاركت جماهير غاضبة، مساء السبت، في وقفة على دوار المنارة وسط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة؛ تنديدًا باغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

العالم- فلسطين

وردد المشاركون، في الوقفة التي رُفع فيها علم فلسطين وصور نزار بنات، هتافات تدعو إلى رحيل رئيس السلطة محمود عباس.

وهتف المتظاهرون: "اسمع اسمع يا عباس.. كرامتنا ما بتنداس، يلي بتسأل احنا مين.. احنا صوت المظلومين، يلي بتسأل احنا وين.. احنا في كل الميادين، احنا بدنا حرية.. يا فاقد الشرعية، إرحل إرحل يا عباس".

وخلال التظاهرة، دعا غسان بنات شقيق نزار، رئيس الحكومة محمد اشتية إلى المثول أمام لجنة تحقيق بصفته وزيرًا للداخلية، مؤكدًا أن ملف نزار لن يغلق إلا بموافقة شعبية.

وقال بنات: "رسالتي لعباس، ليس أمامك إلا الرحيل شئت أم أبيت، حتى يقوم الشعب ببناء النظام السياسي ليقيم الدولة وليس دولة رام الله أو دولة المربع الأمني".

ووجه بنات رسالة لجبريل الرجوب قائلا: "رسالتي إلى ذلك الشخص المدعو جبريل والذي أبدى تعاطفه لاعتقال مجموعة من القتلة، وأعلن أنه يشعر بالأسف، كان الأجدر به أن يشعر بالحزن مع الضحية وأهل الضحية ومع أبنائه".

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