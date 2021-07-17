قصيدة في رثاء الإمام الباقر (ع)

وهو الإمام الخامس من آئمة آل البيت النبوي الشريف. واستمرت إمامته 19 عاما . وقد شهد واقعة كربلاء وهو صغير. ويعتبر المؤسس للثورة العلمية الشيعية الكبرى التي بلغت ذروتها في زمن الإمام الصادق (عليه السلام).
باقرُ العلم كان فِكراً يصولُ
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عظُمَ الخطبُ فالمصابُ جليلُ
سبطُ طه دامي الحشا معلولُ
غيلَ بالسُمِّ فالسﻻمُ عليهِ
يومَ لبّى والطاهراتُ عويلُ
بيتُ آلِ النبي أمسى أنيناً
باقرُ العلم راحلٌ مقتولُ
جاد بالخيرِ عابداً ﻻيُجارى
ذابَ في اللهِ والمآقي ذُبولُ
إنهم بيتُ أحمدٍ والذراري
خيرُهُم للورى عميمٌ جميلُ
يتَّقونَ الأهوالَ عنّا دروعاً
ويجُودون واﻷيادي وَصولُ
نهجهُم شاعَ في العباد ضياءً
باقرُ العلم كان فِكراً يصولُ
بقرَ العلمَ واضحاً للبرايا
وأنارَ الديارَ هَدْيَاً يجولُ
ذاق سَبْياً في كربﻻءَ صبيّاً
والأسى عارمٌ ودمعٌ يسيلُ
ودماءُ الطفوف تغلي عَطاشى
والجثامينُ في البراري نُزولُ
سمعَ الصوت هادراً من إمامٍ
يطلبُ النصرَ واﻻعادي نُكُولُ
باقرُ العلم قد روى كربﻻءً
رايةً ترتقي وظُلماً تُزيلُ
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بقلم الكاتب والاعلامي
حميد حلمي البغدادي