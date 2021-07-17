قصيدة في رثاء الإمام الباقر (ع)

وهو الإمام الخامس من آئمة آل البيت النبوي الشريف. واستمرت إمامته 19 عاما . وقد شهد واقعة كربلاء وهو صغير. ويعتبر المؤسس للثورة العلمية الشيعية الكبرى التي بلغت ذروتها في زمن الإمام الصادق (عليه السلام).

باقرُ العلم كان فِكراً يصولُ

________

عظُمَ الخطبُ فالمصابُ جليلُ

سبطُ طه دامي الحشا معلولُ

غيلَ بالسُمِّ فالسﻻمُ عليهِ

يومَ لبّى والطاهراتُ عويلُ

بيتُ آلِ النبي أمسى أنيناً

باقرُ العلم راحلٌ مقتولُ

جاد بالخيرِ عابداً ﻻيُجارى

ذابَ في اللهِ والمآقي ذُبولُ

إنهم بيتُ أحمدٍ والذراري

خيرُهُم للورى عميمٌ جميلُ

يتَّقونَ الأهوالَ عنّا دروعاً

ويجُودون واﻷيادي وَصولُ

نهجهُم شاعَ في العباد ضياءً

باقرُ العلم كان فِكراً يصولُ

بقرَ العلمَ واضحاً للبرايا

وأنارَ الديارَ هَدْيَاً يجولُ

ذاق سَبْياً في كربﻻءَ صبيّاً

والأسى عارمٌ ودمعٌ يسيلُ

ودماءُ الطفوف تغلي عَطاشى

والجثامينُ في البراري نُزولُ

سمعَ الصوت هادراً من إمامٍ

يطلبُ النصرَ واﻻعادي نُكُولُ

باقرُ العلم قد روى كربﻻءً

رايةً ترتقي وظُلماً تُزيلُ

....................

بقلم الكاتب والاعلامي

حميد حلمي البغدادي