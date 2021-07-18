حقوق الإنسان اليمنية تدين حصار الحديدة وحرق مخيمات النازحين في الدريهمي

العالم - اليمن

كما أدانت الوزارة في بيان لها، الإهمال المتعمد لدول تحالف العدوان ومرتزقتهم في حماية المدنيين النازحين في مخيم مركوضة بقرية الشجيرة جنوب الدريهمي الموجود في منطقة سيطرتهم، حيث أدى حريقا شب بالمخيم مؤخرا إلى تدمير 30 منزلاً يسكن بداخلة أكثر من 670 أسرة نازحة.

وأشار البيان الى ان الحريق هذا ليس الأول حيث تسببت قوى العدوان في حدوث حرائق مماثلة في منازل النازحين في مناطق الساحل الغربي الخاضعة لسيطرة المرتزقة الموالين للإمارات .

ولفت إلى أوضاع أصحاب هذه المنازل المحروقة حيث اصبحت عشرات الاسر في العراء، داعيا الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية واللجنة الدولية للصليب الاحمر اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم العون والمساعدات لانقاذهم .

وطالبت وزارة حقوق الانسان، مبعوثي الأمم المتحدة الخاصين بتنفيذ اتفاقية ستوكهولم اتخاذ موقف إزاء ما يتعرض له النازحين في منطقة سيطرة مرتزقة العدوان وتغليب العمل الإنساني على الملفات السياسية.