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حقوق الإنسان اليمنية تدين حصار الحديدة وحرق مخيمات النازحين في الدريهمي

حقوق الإنسان اليمنية تدين حصار الحديدة وحرق مخيمات النازحين في الدريهمي
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، واستنكرت باشد العبارات، الحصار المتعمد لدول تحالف العدوان ومرتزقتها ونهب ومنع دخول المواد الغذائية والدوائية لأبناء مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة بشكل عام، والنازحين بشكل خاص .

العالم - اليمن

كما أدانت الوزارة في بيان لها، الإهمال المتعمد لدول تحالف العدوان ومرتزقتهم في حماية المدنيين النازحين في مخيم مركوضة بقرية الشجيرة جنوب الدريهمي الموجود في منطقة سيطرتهم، حيث أدى حريقا شب بالمخيم مؤخرا إلى تدمير 30 منزلاً يسكن بداخلة أكثر من 670 أسرة نازحة.

وأشار البيان الى ان الحريق هذا ليس الأول حيث تسببت قوى العدوان في حدوث حرائق مماثلة في منازل النازحين في مناطق الساحل الغربي الخاضعة لسيطرة المرتزقة الموالين للإمارات .

ولفت إلى أوضاع أصحاب هذه المنازل المحروقة حيث اصبحت عشرات الاسر في العراء، داعيا الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية واللجنة الدولية للصليب الاحمر اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم العون والمساعدات لانقاذهم .

وطالبت وزارة حقوق الانسان، مبعوثي الأمم المتحدة الخاصين بتنفيذ اتفاقية ستوكهولم اتخاذ موقف إزاء ما يتعرض له النازحين في منطقة سيطرة مرتزقة العدوان وتغليب العمل الإنساني على الملفات السياسية.

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