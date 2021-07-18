مصر تخلي سبيل النشطاء 'إسراء عبد الفتاح' والكاتب 'جمال الجمل'

العالم - مصر

وكانت السلطات القضائية بمصر، قد قررت مساء السبت، إخلاء سبيل الناشطة إسراء عبد الفتاح، على ذمة التحقيقات معها في قضية مرتبطة بنشر "أخبار كاذبة".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019 اعتقلت قوات الأمن إسراء عبد الفتاح التي كانت من بين الداعين إلى مظاهرات 25 كانون الثاني/ يناير في 2011، وشاركت في تأسيس حركة السادس من أبريل.

واتهمت عبد الفتاح بالانضمام إلى "جماعة إرهابية" ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر مصرية، أن جهات التحقيق قررت أيضا إخلاء سبيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبد الناصر إسماعيل، بعد أن وجهت له النيابة تهما مشابهة لتلك التي ووجهت إلى عبد الفتاح، فيما جرى الإفراج عن الكاتب جمال الجمل.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للناشطة عبد الفتاح والكاتب جمال الجمل بعد الإفراج عنهما.

وفي شباط/فبراير الماضي، اعتقلت قوات الأمن بمطار القاهرة جمال الجمل، لدى عودته من مدينة إسطنبول التركية إلى مصر.

المصدر: عربي 21