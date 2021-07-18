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شاهد .. غزة تستقبل عيد الاضحى في ظل تبعات الحصار والعدوان

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

يستقبل الفلسطينيون عيد الأضحى المبارك في ظل ظروف قاسية تحرمهم فرحة العيد، فجراحهم ما زالت مفتوحة بسبب جرائم الاحتلال وتشديد الحصار عليهم، وهو ما زاد من أزماتهم الاقتصادية، وحرمهم شراء الأضاحي.

العالم - مراسلون

بثبات الصابرين يستقبل الفلسطينيون في قطاع غزة عيد الأضحى المبارك وقد أفرغ الحصار جيوبهم وأثقل العدوان همومهم وحرم معظمهم من فرحة الأضحية التي ارتفع سعرها هذا العام.

أما الأسواق فبضائع عيد الفطر عرضت فيها من جديد لكن الوضع الاقتصادي جعل المتفرج عليها أكثر من الشاري، لاسيما وأن اغلاق المعابر قد زاد من ثمنها.

العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة سرق من أهل القطاع فرحة استقبال العيد ومع ذلك فهم يحاولون ان يحافظوا على طقوسه قدر المستطاع.

اربعة اعتداءات اسرائيلية مدمرة و14 عاماً من الحصار وعدوانات متفرقة هنا وهناك، ففي كل عيد يعيش اهالي غزة حكاية معانات مختلفة لكنهم يعولون على قدرتهم اللامحدودة على الصمود.


للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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