'موجات حر' غير مسبوقة تضرب أيرلندا الشمالية

العالم - اوروبا

ووصلت درجة الحرارة في مقاطعة داون إلى 31.2 مئوية، وهي أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في البلاد، وفقا لشبكة بي بي سي.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن هذا يوم السبت، تم تسجيله مؤقتا باعتباره يوم أكثر سخونة في العام حتى الآن في جميع دول المملكة المتحدة الأربع، حيث شهدت أيرلندا الشمالية أعلى درجة تم تسجيلها.

وأضاف: أنه “كانت 30.8 درجة مئوية هي أعلى درجة حرارة مسجلة في أيرلندا الشمالية في 12 يوليو 1983 وفي 30 يونيو 1976”.

وسجلت بلدة لينتون أون أوز الواقعة في شمال يوركشاير بإنكلترا 30.7 درجة مئوية، فيما وصلت الحرارة إلى 29 درجة في ويلز، كما تم تسجيل 28.2 درجة في ثريف، في دومفريز ومنطقة جالواي في اسكتلندا.