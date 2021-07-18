زعيم حركة طالبان يؤيد 'تسوية سياسية' للنزاع في أفغانستان

العالم - افغانستان

وقال أخوند زاده "بدل الاعتماد على الأجانب، دعونا نحل مشكلاتنا فيما بيننا وننقذ وطننا من الأزمة السائدة".

واجتمع وفدان عن الحكومة الأفغانية وطالبان في قطر يوم السبت لاستئناف المحادثات التي بدأت في سبتمبر (أيلول) ولا تزال متعثرة حتى الآن.

وقال زعيم طالبان "نحن من جهتنا مصممون على التوصل إلى حل من خلال المفاوضات، لكن الطرف الآخر يواصل إهدار الوقت".

وعدد زعيم طالبان في رسالته سلسلة من التعهدات في حال قيام "إمارة" في البلاد، قائلا "نريد علاقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية جيدة ووثيقة مع جميع دول العالم.

وأضاف: "نؤكد بالكامل لدول الجوار والمنطقة والعالم أن أفغانستان لن تسمح لأي كان بتهديد أمن أي دولة أخرى انطلاقا من أراضيها".