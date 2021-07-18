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مطعم في دبي يكسر 2000 صحن يوميًا للتعبير عن السعادة!

مطعم في دبي يكسر 2000 صحن يوميًا للتعبير عن السعادة!
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

بمجرد أن تدخل عتبة هذا المطعم في دبي، لن تسمع أصوات الموسيقى فحسب، وإنما سيتردد على مسامعك أيضاً صراخ وهتافات لا تسمعها عادة بغالبية مطاعم المدينة.

العالم ـ منوعات

قد تظن أن مشاجرة ما قد وقعت للوهلة الأولى، ولكن تمهل قليلاً، فربما عليك أن تتطلع على ثقافة المطعم اليونانية أولاً. فبعيداً عن الرقصات الشعبية التي يُقدمها مطعم “Opa”، يحرص بدوره على استحضار الأجواء اليونانية أيضاً، عن طريق كسر الصحون.

وتعود هذه العادة إلى التراث اليوناني القديم، حيث كان المرفهون قديماً يكسرون الصحون بدلاً من غسلها. وتطورت هذه العادة حتى باتت تقليداً يقوم به اليونانيون اليوم، كنوع من التعبير عن السعادة.

وإن راودك الفضول حول عدد الصحون التي يتم كسرها يومياً، فالإجابة هي حوالي ألفين صحن. وفي حديث رئيس التسويق لـ “Demind Holding”، خليل طويل، قال إن اسم المطعم قد جاء من هذا التقليد القديم، حيث يصرخ الناس عالياً كلمة “Opa​” بكل مرة يكسرون فيها صحناً.

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