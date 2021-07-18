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اول تعليق اماراتي على اتفاق أوبك+

اول تعليق اماراتي على اتفاق أوبك+
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

خرج وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي باول تعليق رسمي من بلاده حول اتفاق "أوبك+" الجديد.

العالم - الامارات

وأكد المزروعي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع لـ"أوبك+"، أن الإمارات تدعم بقوة الاتفاق الجديد، مشيدا بما اسماه الحوار البناء بين بلده والدول الأخرى في تحالف مصدري النفط.

وأشار الوزير إلى أن الإمارات لا تزال عضوا ملتزما في "أوبك+"، مشددا على أن هذا التحالف يبذل كل ما بوسعه من الجهد بغية تحقيق استقرار في سوق النفط.

وشكر الوزير السعودية على ما اسماه بـ"الحوار البناء" بخصوص الخلاف الذي اندلع مؤخرا بينها والإمارات، قائلا إن "العلاقات الأخوية بين الدولتين تمكنهما دائما من التوصل إلى اتفاق"، فيما اعتبر مراقبون هذا الاتفاق استسلاما سعوديا اخرا أمام الامارات في ظل الازمة المشتعلة بينهما حول عدة ملفات.

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