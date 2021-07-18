العالم - اوروبا

حيث أوضحت الخارجية اليونانية اليوم، إن تركيا تزعزع استقرار تلك الدول من خلال الإبقاء على جنود ومرتزقة في تلك الأراضي.

ويشار إلى أنه برغم من عدم ذكر دول بعينها إلا أن حديث الخارجية اليونانية، تشير إلى التواجد التركي في العراق و سوريا و ليبيا، وخصوصاً مع الربط مع تصريحات سابقة لوزير خارجية اليونان عن الدور التركي في العراق وسوريا وليبيا.

وذلك من خلال دعوة وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، لأنقرة لسحب جميع مرتزقتها من ليبيا وسوريا والعراق،وذلك في إطار الرد المشترك على التدخلات التركية بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى منذ 2019، اشتد الصراع التركي مع دول الجوار خاصة اليونان وقبرص،و ذلك للسيطرة على مياه إقليمية موضع خلاف دولي، بهدف تحويلها إلى مناطق امتياز تركية، يرجح أنها تحوي كميات من الغاز الطبيعي، الذي تحتاجه تركيا.