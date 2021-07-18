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تايلاند.. الشرطة تفرق محتجين على الحكومة بالغاز المسيل للدموع

تايلاند.. الشرطة تفرق محتجين على الحكومة بالغاز المسيل للدموع
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

استخدمت الشرطة التايلاندية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه، الأحد، لتفريق مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة على الرغم من قيود فيروس كورونا التي تحظر تجمع أكثر من خمسة أشخاص.

العالم - اسيا والباسفيك

وطالب المتظاهرون باستقالة حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، وخفض ميزانية الملكية والجيش أثناء الجائحة، ودعوا إلى استيراد لقاحات فيروس كورونا لمواجهة الارتفاع المتزايد في معدل الإصابة بالفيروس.

جاءت المظاهرة في وقت سجلت فيه تايلاند أكبر قفزة يومية في عدد الإصابات بالفيروس -ما يقرب من 11400- مع الإعلان عن قيود جديدة مثل وقف معظم الرحلات الداخلية.

ويخضع العديد من مناطق البلاد، بما فيها بانكوك، بالفعل لشكل من أشكال الإغلاق الذي يشمل قيودا على التجمعات والعمليات التجارية بالإضافة إلى حظر التجول الليلي.

ومع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات ومع زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون معاناة اقتصادية، تنامت حالة الرفض لأسلوب تعامل الحكومة مع الجائحة.

وتصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لحكومة برايوت لفشلها في تأمين إمدادات اللقاح مبكراً بأعداد كافية. وتعتمد تايلاند في الأغلب على لقاحين، أحدهما لقاح سينوفاك الصيني.

واللقاح الرئيسي الآخر المستخدم في تايلاند هو أسترازينيكا، الذي تنتجه شركة تايلاندية مملوكة لملك البلاد، والتي بدأت الإنتاج فقط في يونيو وبكميات أقل من المتوقع.

وقادت مسيرة الأحد مجموعة الشباب الحر، وهي مجموعة احتجاج طلابية اجتذبت عشرات الآلاف إلى احتجاجاتها العام الماضي، رافعة ثلاثة مطالب رئيسية: تنحي حكومة برايوت، وتعديل الدستور لجعله أكثر ديمقراطية.

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تايلاند.. الشرطة تفرق محتجين على الحكومة بالغاز المسيل للدموع