حسن الكعبي يؤكد ضرورة دعم القوات البرية

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "الكعبي أجرى، زيارة ميدانية الى مقر قيادة القوات البرية العراقية، رافقه فيها كل من النواب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، ورئيس لجنة الزراعة والأهوار النيابية سلام الشمري، حيث كان في استقبالهم قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي وكبار ضباط الفرقة".

وأثنى الكعبي "على الدور المتميز لابطال القوات البرية ضباطا وجنوداً خلال بطولات تحرير ارض العراق من براثن عصابات "داعش" الارهابية، وأيضا لما يقومون به وبشكل مستمر في حماية المواطنين في جميع المناطق المُكلفين بحمايتها"، مستذكراً "شهداء الأجهزة الأمنية الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن ارضهم وشعبهم".

وأكد الكعبي أن "القوات البرية تعد العمود الفقري لجميع التشكيلات كونها الوتد والدعامة والقوة الماسكة للأرض"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب أولى اهتماما بالغا بتطوير إمكانات الأجهزة الأمنية وبخاصة التشكيلات المتخصصة من هذه القوات".

وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد زيارته الى عدد من قواطع العمليات"، موضحا أنه "خلال مناقشة موازنة العام الجاري لم يجر اي تخفيض من تخصيصات المؤسسات الامنية، وذلك لأهميتها في جميع مفاصل الحياة ، فليس هناك استثمار او إعمار او بناء او حياة طبيعية يمارسها الفرد او الدولة ما لم تتوفر بيئة أمنية آمنة".

ودعا الكعبي "القيادة العامة للقوات المسلحة لإيلاء اهتمام اكبر في دعم قيادة القوات البرية وتعزيز دورها في تأمين الحدود وفرض هيبة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار ببغداد والمحافظات".