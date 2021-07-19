شاهد .. رسائل نداء قائد الثورة الإسلامية الى حجاج بيت الله الحرام

العالم - ايران



وفي ندائه للحجاج، قال آية الله خامئني أن السياسات التي تحكم الحرم الشريف قد حجبت مظاهر الوحدة الإسلامية وعظمتها، داعيا الأمة الإسلامية الى مواجهة التدخلات الغربية.كما دعا آية الله خامنئي الشعب الأفغاني الى الحذر من الحرب الأميركية الناعمة عقب الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

وفي إشارة إلى مشاكل ومآسي العالم الإسلامي، وصف سماحته صعود عناصر المقاومة والصحوة ، خاصة في فلسطين واليمن والعراق بأنها من الحقائق الباعثة على الأمل للمنطقة الإسلامية، مؤكدا بالقول : الوعد الإلهي الصادق هو نصرة المجاهدين وأول آثار هذا الجهاد، صد أمريكا وباقي المتغطرسين عن التدخل والممارسات الشريرة في البلدان الإسلامية.