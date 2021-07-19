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بالفيديو.. انهيار سدين شمالي الصين بعد أمطار غزيرة

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الموارد المائية الصينية، اليوم الاثنين، أن سدين في منطقة منغوليا الداخلية بشمال غرب البلاد انهارا نتيجة أمطار غزيرة.

العالم - منوعات

وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان أن طاقة تخزين المياه لدى السدين اللذين انهارا بمدينة هولونبوير مساء أمس الأحد، كانت تبلغ 46 مليون متر مكعب إجمالا.

وأضافت الوزارة أنه تم إجلاء السكان الذين يعيشون أمامهما، ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية.

وقالت حكومة مدينة هولونبوير في حسابها على موقع "وي تشات" إن 16660 شخصا تضرروا، وغمرت المياه حوالي 54 ألف فدان من الأراضي الزراعية، ودمرت أيضا جسور وبنية تحتية أخرى.

ويوجد في الصين أكثر من 98 ألف خزان مائي، تستخدم لتنظيم الفيضانات وتوليد الكهرباء وتسهيل الشحن. وأقرت الحكومة بأن أعمار أكثر من 80% منها تبلغ 40 عاما أو أكثر، وأن بعضها يشكل خطرا على السلامة.

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