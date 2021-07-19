الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الامن القومي البرلمانية الايرانية تنفي مزاعم اميركا بالافراج عن الأصول المجمدة

الامن القومي البرلمانية الايرانية تنفي مزاعم اميركا بالافراج عن الأصول المجمدة
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية ابراهيم عزيزي نفي وزارة الخارجية لصحة مزاعم اميركا القائمة على اصدار تراخيص بإعادة الاصول المجمدة لدى كوريا الجنوبية واليابان.

العالم - ايران

وقال عزيزي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن الخارجية الايرانية نفت بشدة ادعاء اميركا القائم على إصدار تراخيص لمدة 90 يوما لاستعادة ايران اصولها المجمدة لدى كوريا الجنوبية واليابان ووصفتها بالاكذوبة ولااساس لها من الصحة.

واضاف: إنه كلما مارست ايران الضغوط على كوريا الجنوبية لاستعادة اصولنا المجمدة لديها ادّعت انها تتفاوض مع الاميركيين بهذا الشأن.

ووصف ادعاء وزارة الخارجية الاميركية بهذا الشأن بأنه أكذوبة تهدف الى تضليل الرأي العام.

ولفت الى ان ايران لم تستعد ريالا واحدا من اصولها المجمدة لدى كوريا الجنوبية لحد الآن.

روابط ذات صلة

إصدار إعفاء من الحظر لحصول إيران على الأصول المجمدة

روحاني يؤكد ضرورة الاستعداد لتدفق الأرصدة المجمدة في الخارج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جريمة أعظم من التطبيع يرتكبها بن سلمان.. ما هي؟

السودان: نرفض سياسات إثيوبيا الأحادية

تونس.. العفو عن 1764 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

بعد الميدان.. الرئيس الأسد يتجول في "الشيخ بدر" بمدينة طرطوس+شاهد

انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرقي بغداد

الامن القومي البرلمانية الايرانية تنفي مزاعم اميركا بالافراج عن الأصول المجمدة