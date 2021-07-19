الامن القومي البرلمانية الايرانية تنفي مزاعم اميركا بالافراج عن الأصول المجمدة

العالم - ايران

وقال عزيزي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن الخارجية الايرانية نفت بشدة ادعاء اميركا القائم على إصدار تراخيص لمدة 90 يوما لاستعادة ايران اصولها المجمدة لدى كوريا الجنوبية واليابان ووصفتها بالاكذوبة ولااساس لها من الصحة.

واضاف: إنه كلما مارست ايران الضغوط على كوريا الجنوبية لاستعادة اصولنا المجمدة لديها ادّعت انها تتفاوض مع الاميركيين بهذا الشأن.

ووصف ادعاء وزارة الخارجية الاميركية بهذا الشأن بأنه أكذوبة تهدف الى تضليل الرأي العام.

ولفت الى ان ايران لم تستعد ريالا واحدا من اصولها المجمدة لدى كوريا الجنوبية لحد الآن.