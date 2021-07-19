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انتشار عناصر أمنية في أرجاء السعودية تحسبا لاحتجاجات يوم عرفة

انتشار عناصر أمنية في أرجاء السعودية تحسبا لاحتجاجات يوم عرفة
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

انتشرت عناصر أمنية وعسكرية في جميع أرجاء السعودية، تحسبا لاحتجاجات سلمية تخرج اليوم تزامنا مع عرفة، رفضا لممارسات النظام السعودي والمطالبة بالإصلاح والإفراج عن المعتقلين.

العالم-السعودية

وحددت المبادرة الوطنية للتغيير 27 موقعاً لتجمع المحتجين في أغلب المدن السعودية، داعية للخروج إلى المواقع المحدد مساء اليوم الاثنين.

وأفادت تغريدات سعودية متداولة بانتشار أمني واسع في جميع أنحاء السعودية مصحوبا بمدرعات وتعزيزات عسكرية؛ لوأد الاحتجاج الجماهيري السلمي.

وقطعت العناصر الأمنية طرقات رئيسية وأغلقت بعض الأحياء في محافظة القطيف بحواجز حديدية ومدرعات عسكرية.

وكانت دعت المبادرة الوطنية للتغيير الأسبوع الماضي، المواطنين السعوديين للمشاركة الواسعة في الاحتجاج يوم عرفة والذي يهدف لرفع ظلم النظام السعودي عن المواطنين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة من سجون آل سعود.

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