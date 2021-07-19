تفاصيل الإنفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أكد نويد بهروز بحدوث الانفجار في وقت المساء، كان الناس فيه مزدحمين يتبضعون في هذه المنطقة الفقيرة، حيث أن اغلب الشهداء والجرحى كانوا من النساء والأطفال.

وأضاف مراسلنا أن الاجراءات المتخذة كانت مثيرة للاستياء والغضب، وأكدت خلية الإعلام الأمني أن الانفجار كان ناجما عن عبوة ناسفة محلية الصنع، وتحدث بعض الشهود العيان أن الانفجار نجم عن حزام ناسف ارتدته إمرأة، ولازلنا بانتظار المزيد من التفاصيل حول هذا الانفجار،

وأشار مراسلنا الى أنه قد وقع هذا الانفجار في منطقة مدنية مكتظة بالأهالي في مدينة الصدر، وأمرت القوات المسلحة العراقية بفتح تحقيق، حيث أمر قائد القوات المسلحة بتوقيف آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية بعد تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر.

وكانت قد ذكرت وسائل اعلام عراقية بارتفاع ضحايا التفجير الارهابي في سوق بمدينة الصدر الى 24 شهيدا و50 جريحا وتقول ان الحصيلة غير نهائية

وأمر قائد القوات المسلحة العراقية بتوقيف آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية بعد تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر.

وأضافت المصادر إن هناك نساء وأطفالا بين القتلى وأن بعض المتاجر احترق نتيجة الانفجار.

وتحدثت خلية الإعلام الأمني عن "اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد"، مشيرةً إلى "وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية استنفار مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف جرحى التفجير. كما صرّح المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عن صدور أمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوقيف آمر القوة الماسكة بالمنطقة التي وقع فيها الانفجار.

وكانت قد اصدرت خلية الاعلام الامني ، اليوم الاثنين، بيانا بشأن الانفجار الذي وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ،إن “اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً”.

وكان مصدر امني قد افاد ،اليوم الاثنين، باستشهاد واصابة 18 شخصا بانفجار سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...