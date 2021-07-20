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الرئيس العراقي: سنقتلع الإرهاب الحاقد

الرئيس العراقي: سنقتلع الإرهاب الحاقد
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تفجير مدينة الصدر جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، فيما شدد على اقتلاع الإرهاب الحاقد.

العالم-العراق

وذكر صالح في تغريدة مساء الإثنين، ، أنه «في جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد، لا يرتضون للشعب أن يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح».

وأضاف «لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره، ويقيناً أن إرادة العراقيين عصية على إجرامهم ونذالتهم».

وختم تغريدته بالقول «‏الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى».

من جانبه، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الحكومة العراقية إلى تغيير القيادات الأمنية التي أثبتت تقصيرها ولم تقدم شيئا في قاطع المسؤولية طوال السنوات السابقة، فيما سارع رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى توقيف الضابط المسؤول عن القاطع منطقة الانفجار.

وكان تفجير بعبوة ناسفة قد هز سوق الوحيلات الشعبي في حي الصدر شرقي بغداد، عشية عيد الأضحى مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى، واعلنت جماعة "داعش" الوهابية في بيان مسؤوليتها عن العميلة التفجيرية.

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