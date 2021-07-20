أمريكا وفيتنام تتوصلان إلى اتفاق بشأن العملة

العالم - الأميركيتان

يأتي الاتفاق بعد شهور من الضغط الأمريكي على فيتنام بشأن ممارساتها المتعلقة بالعملة، بما في ذلك تهديد مكتب الممثل التجاري الأمريكي بفرض رسوم جمركية عقابية على الواردات من فيتنام.

وقالت وزارة الخزانة إن فيتنام أكدت التزامها بموجب قواعد صندوق النقد الدولي "لتجنب التلاعب بسعر الصرف من أجل منع تعديل فعال لميزان المدفوعات أو للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة وستمتنع عن أي تخفيض تنافسي لقيمة الدونغ الفيتنامي".

وأضافت الوزارة أنها ستبلغ الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى بشأن هذا الاتفاق الذي يدعو أيضا البنك المركزي الفيتنامي إلى "تحسين مرونة سعر الصرف بمرور الوقت"، مما يسمح للدونغ بالتحرك بما يتماشى مع تطور أسواق البلاد والأسس الاقتصادية.