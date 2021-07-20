تأجيل الإنتخابات التمهيدية الرئاسية في كوريا الجنوبية بسبب كورونا

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وأوضحت وكالة "يونهاب" أن القرار تم اتخإذه خلال اجتماع مغلق للمجلس الأعلى للحزب الديمقراطي.

وقال رئيس لجنة الآنتخابات بالحزب النائب "لى سانغ-مين"، إن الحزب قرر تأجيل النصف الأول من الجولة الآنتخابية على مستوى البلاد (للمتنافسين على مقعد الرئاسة)، والتى كان من المقرر أن تنطلق فى 7 أغسطس، لمدة 4 أسابيع، كما قرر تأجيل النصف الثانى لمدة 5 أسابيع، فى ظل تفشى فيروس كورونا.

وبموجب الجدول الزمنى الذى أعيد ترتيبه، سيختار الحزب الديمقراطى مرشحه الوحيد للانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه منتصف أكتوبر، وليس 10 سبتمبر كما أعلن سابقًا.

وفى أوآخر يونيو الماضي، قرر المجلس الأعلى للحزب عدم تأجيل الآنتخابات التمهيدية.. لكنه ناقش القرار مرة أخرى وسط استمرار الموجة الرابعة من تفشى الوباء.