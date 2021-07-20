الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تأجيل الإنتخابات التمهيدية الرئاسية في كوريا الجنوبية بسبب كورونا

تأجيل الإنتخابات التمهيدية الرئاسية في كوريا الجنوبية بسبب كورونا
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

قرر الحزب الديمقراطى الحاكم في كوريا الجنوبية تأجيل إجراء الآنتخابات التمهيدية الرئاسية لمدة 5 أسابيع، في ضوء الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

العالم - اسيا والباسفيك

وأوضحت وكالة "يونهاب" أن القرار تم اتخإذه خلال اجتماع مغلق للمجلس الأعلى للحزب الديمقراطي.

وقال رئيس لجنة الآنتخابات بالحزب النائب "لى سانغ-مين"، إن الحزب قرر تأجيل النصف الأول من الجولة الآنتخابية على مستوى البلاد (للمتنافسين على مقعد الرئاسة)، والتى كان من المقرر أن تنطلق فى 7 أغسطس، لمدة 4 أسابيع، كما قرر تأجيل النصف الثانى لمدة 5 أسابيع، فى ظل تفشى فيروس كورونا.

وبموجب الجدول الزمنى الذى أعيد ترتيبه، سيختار الحزب الديمقراطى مرشحه الوحيد للانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه منتصف أكتوبر، وليس 10 سبتمبر كما أعلن سابقًا.

وفى أوآخر يونيو الماضي، قرر المجلس الأعلى للحزب عدم تأجيل الآنتخابات التمهيدية.. لكنه ناقش القرار مرة أخرى وسط استمرار الموجة الرابعة من تفشى الوباء.

روابط ذات صلة

كوريا الجنوبية تجلي جنودها من سفينة موبوءة بكورونا في الشرق الأوسط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد .. باحث سياسي: أمريكا تريد تعطيل فريضة الحج لهذا السبب

السعودية والإمارات يتنافسان في شراء برامج التجسس الإسرائيلية

السفارة الايرانية في بغداد تدين انفجار مدينة الصدر

وزير الدفاع يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك

8 مراكز تنشط في تطعيم لقاحات مضادة لكورونا في أهواز

شاهد .. تاريخ السعودية في منع الناس من فريضة الحج قبل جائحة كورونا