محمد بن سلمان يستقبل ابن زايد في الرياض

العالم - السعودية

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الطرفين تبادلا التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر من الجانب السعودي في الاجتماع عدة أمراء، أبرزهم خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع.

فيما حضر من الجانب الإماراتي مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد، وحمدان نجل محمد بن زايد آل نهيان، وآخرون.

والأحد، اتفقت مجموعة أوبك+، على تخفيف أكبر لخفض الإنتاج اعتبارا من آب/ أغسطس وتمديد اتفاق إدارة الإمدادات حتى نهاية 2022، وفقا لرويترز.



ونقلت الوكالة عن مصادر قولها، إن المجموعة التي تضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاء آخرين اتفقت على زيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا، وزيادة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا.

وأكدت المصادر أن "أوبك+" وافقت على استخدام حصص الإنتاج الجديدة من أيار/ مايو 2022.



وقال وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، الأحد، إن أبوظبي تدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة أوبك+.



وطالبت الإمارات بحصة إنتاج أعلى في حالة تمديد الاتفاق.