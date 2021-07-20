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مستقبلا السفير البرازيلي الجديد...

روحاني: عازمون على توطيد العلاقات مع اميركا اللاتينية

روحاني: عازمون على توطيد العلاقات مع اميركا اللاتينية
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني عزيمة طهران على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع بلدان اميركا اللاتينية ومنها البرازيل.

العالم - ايران

واشار حسن روحاني، خلال استقباله السفير البرازيلي الجديد لدى طهران لودمار غونسالوس داغيارنتو لتسلمه اوراق اعتماده اليوم الثلاثاء، الى العلاقات الاقتصادية والتجارية الوطيدة بين البلدين لاسيما في القطاع الزراعي، عادّا توظيف جميع الطاقات لتوطيد العلاقات يصب في مصالح شعبي البلدين.

ولفت الى انه رغم المشاكل الناجمة عن الحظر الاميركي لم يدع العلاقات بين البلدين تواجه المشاكل، معربا عن أمله بأن تشهد العلاقات بينهما نموا أكثر مما مضى خلال مهمة السفير البرازيلي الجديد.

من جهته وصف غونسالوس داغيارنتو، خلال تقديم أوراق اعتماده سفيرا لبلاده في طهران، العلاقات بين البرازيل وطهران بالطيبة والحميمة، لافتا الى ان البلدين سعيا لصون هذه العلاقات رغم الحظر الاميركي الاحادي وغير الشرعي.

ووصف مهمته الجديدة في طهران تتمثل بتمتين الاواصر بين البلدين على مختلف الصعد عادّا الارتقاء بالتعاون وتوطيد العلاقات بين ايران والبرازيل، باعتبارهما بلدين مهمين في غرب آسيا واميركا اللاتينية، بالضرورة.

سفیر جدید برزیل در تهران تلاش برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور در همه زمینه ها را هدف اصلی خود در مدت ماموریتش در تهران عنوان کرد و افزود: افزایش سطح همکاری ها و روابط ایران و برزیل به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه و آمریکای لاتین یک امر ضروری است.

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