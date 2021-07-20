بوتين: روسيا منفتحة أمام التعاون في مجال الطيران والفضاء مع جميع الدول المهتمة

العالم- روسيا

صرح بوتين بذلك في كلمته بمناسبة افتتاح معرض "ماكس 2021" في مدينة جوكوفسكي الروسية في ضواحي موسكو، الذي سيستمر من 20 إلى 25 يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف بوتين: "أود أن أؤكد أن جارتنا وحليفتنا، جمهورية كازاخستان، تعمل كدولة شريكة لروسيا في هذا المعرض الجوي. ونعتزم زيادة التعاون مع زملائنا الكازاخيين والأعضاء الآخرين في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مثل هذه الصناعات التكنولوجية للطائرات".

وتابع: "ما نراه اليوم في جوكوفسكي يظهر بوضوح أن الطيران الروسي لديه إمكانات كبيرة للتطوير، وأن صناعة الطائرات لدينا تواصل إنشاء طائرات تنافسية جديدة".

وقال: "تستقبل شركات الطيران المحلية طائرات Superjet الحديثة؛ وفي المستقبل القريب، ستدخل أحدث طائرات الخطوط الرئيسية MS-21 إلى الخدمة مع محرك PD-14 المحلي المعدل لأول مرة".

وقال الرئيس، إن هذه الطائرة ستتبعها الطائرة الإقليمية Il-114300، وطائرة بايكال الخفيفة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر الجديدة التي طال انتظارها.

خلال زيارته لمعرض الفضاء "ماكس 2021"، فحص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المقاتلة العسكرية الجديدة المقدمة هناك لأول مرة، "سوخوي" التكتيكية الخفيفة ذات المحرك الواحد، بالإضافة إلى عينات أخرى من تكنولوجيا الطيران.

وشدد بوتن "أنا واثق من أن المعدات الروسية الصنع الحديثة والفعالة والآمنة ستساعد شركات الطيران المحلية على تلبية الطلب المتزايد على الرحلات الجوية، وتحتل مكانة جيدة في السوق العالمية، وبالتالي تعزز مكانة روسيا كواحدة من الشركات الرائدة في صناعة الطيران".

"سوخوي" الجديدة: هي أول مقاتلة روسية من الجيل الخامس خفيفة الوزن ومتعددة الأدوار بمحرك واحد. وبحسب ما قاله مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسي، دميتري شوغاييف، لوكالة "سبوتنك"، فإن هذه الآلة تتميز بخصائص اختراق، بما في ذلك أداء الطيران العالي، وقدرات الصدمة والاستطلاع الواسعة، وتقليل كشف الرادار لها.