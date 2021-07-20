وقال ناجي، وفقاً لما نقله تلفزيون "المسيرة" إن "النظام السعودي حال بين الأمة الإسلامية وبين ركن من أركان دينها، ومن المؤسف أن نرى هذا اليوم العظيم وقد خلى فيه جبل عرفات من المكبرين وضيوف البيت الحرام".

وأضاف "دول العالم رفعت الحظر الكلي والجزئي على مواطنيها على خلفية كورونا، واستمرار النظام السعودي بتسويقه للصد عن بيت الله الحرام مردود عليه"​​​.

وتابع : "النظام السعودي يقوم بتسييس الحج ويمنع كل من يختلف معه دولا وهيئات، وهو غير مؤتمن على مقدسات المسلمين، والأمة مسؤولة عن اتخاذ الخطوات لرفع ولايته عن الحرمين".

واختتم نائب وزير الإرشاد في حكومة الإنقاذ، بالقول: "شرع الله الحج مرتكزا للوحدة الإسلامية واستعادة نهضتها، والنظام السعودي عمل على مدى عقود لتفريغ الحج من أهدافه وتحويله إلى طقوس، وبقراره تعطيل الحج يقدم شهادة اعتماد جديدة لرعاته الغربيين والصهاينة".