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انتقاد كوري شمالي لتدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية وامريكا

انتقاد كوري شمالي لتدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية وامريكا
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

انتقد موقع كوري شمالي، اليوم الثلاثاء، كوريا الجنوبية لخططها إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الشهر القادم، واصفا إياها بأنها خطة لغزو الشمال.

العالم- اسيا والباسفيك

وأوضح موقع "أوريمينجوكيري"، وهو موقع دعائي كوري شمالي، في مقال أنه من المتوقع أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات العسكرية الصيفية السنوية التي وصفتها بيونغ يانغ منذ فترة طويلة بأنها بروفة للغزو.

كما اتهم الموقع سيئول بانتهاك الاتفاقية العسكرية الموجودة بين الكوريتين والإعلان المشترك الذي تم تبنيه خلال القمة الأولى بين الدولتين عام 2000، واصفا هذه التدريبات بأنها "مخطط لتعزيز قواتها المسلحة".

ومن جانبه انتقد موقع "مياري"، وهو موقع دعائي آخر لكوريا الشمالية، كوريا الجنوبية لتخطيطها للتدريبات العسكرية على الرغم من جائحة فيروس كورونا، واتهمها بتهديد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم.

ورفضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هذه الادعاءات، معتبرتين أن التدريبات المشتركة ذات طبيعة دفاعية بحتة.

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انتقاد كوري شمالي لتدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية وامريكا