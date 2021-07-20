الفتح: لا علاج الا استئصال الجماعات الارهابية بالكامل

العالم - العراق

وقال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بيان، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى وقلوب يعصرها الألم استهداف أهلنا في مدينة الصدر الصابرة المقاومة بعملية إرهابية جبانة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ في سوق شعبي مزدحم بالمتسوقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك".



وأضاف، أن "هذه العملية الإجرامية تدل بشكل واضح على خسة هذه المجاميع ودناءتها وأن لا علاج لهم الا الاستئصال بالكامل من دون أي رأفة ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب))".



واشار العامري الى، انه "على الأجهزة الأمنية عدم الغفلة ومتابعة كل حواضن الإرهاب وعدم اتاحة الفرصة لهم لبناء تشكيلاتهم مرة أخرى من خلال العمليات الاستباقية، وعلى الجهد الاستخباري العمل الجاد من أجل متابعة هذه المجاميع بشكل جدي وعدم ترك أدنى فرصة لعودتهم إلى عملياتهم الإجرامية بحق الشعب العراقي ".

ولفت الى، أن "هذه العمليات الإجرامية بحق شعبنا العزيز لا تزيدنا إلا عزماً وإرادة من أجل مواصلة الدرب حتى اجتثاث كل أنواع الإرهاب من العراق ".