وزير الصحة الايراني: التطعيم بلقاح كورونا تجاوز 400 الف جرعة يوميا

العالم - ايران

وقال نمكي في تصريح له الثلاثاء خلال مراسم افتتاح 15 مشروعا صحيا وطبيا في محافظة لرستان وعن طريق الفيديوكونفرانس في انحاء البلاد: ان التطعيم بلقاحات كورونا تجاوز 400 الف جرعة يوم امس (الاثنين) وهو رقم قياسي في البلاد لغاية الان.

واضاف: لقد كان من المقرر ان يتم حتى نهاية مهام الحكومة الحالية (بقي لها نحو اسبوعين) تطعيم جميع الافراد فوق 65 عاما والمصابين بامراض مستعصية في البلاد باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) حيث تشمل الوفيات نسبة 85 بالمائة من هذه الفئة العمرية لكننا نعلن اليوم بان جميع الافراد فوق 60 عاما سيتم تطعيمهم (حتى نهاية مهام الحكومة).

وتابع وزير الصحة: لقد قمنا في محافظات مثل هرمزكان وسيستان وبلوجستان وبوشهر وجنوب كرمان بتطعيم الافراد فوق 50 عاما ايضا كما نقوم بالتطعيم في جزر الخليج الفارسي ما عدا كيش وقشم للافراد فوق 18 عاما.

واوضح نمكي بانه سيتم بدءا من اليوم الجمعة كذلك تطعيم الافراد فوق 18 عاما لجميع القبائل الرحل فضلا عن العاملين والمزاولين للاعمال ذات الخطورة الكبيرة من حيث التعرض للاصابة بفيروس كورونا والمعلمين والاساتذة.

واعتبر الانضمام لسلسة الدول المصنعة للقاح كورونا انجازا ليس بسيطا واضاف: لله الحمد فقد فتحت ابواب لتوفير وانتاج المزيد من اللقاحات وان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم تمتلك جميع التكنولوجيا الاساسية لتصنيع لقاح كورونا.

وقال: ان ايران انضمت اليوم لكبار مصنعي اللقاحات في العالم وهو ما يعد فخرا كبيرا للبلاد.