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هاشتاغ.. نداء قائد الثورة إلى حجاج بيت الله الحرام + فيديو

الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2021.07.21 – إعتبر قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي في ندائه بمناسبة أيام الحج، إستمرار شوق القلوب المتحمسة للحضور في ضيافة بيت الله بأنه اختبار عابر، مشددا على ضرورة عدم التقليل من رسائل الحج، معتبرا المقاومة ضد القوى المعتدية وخاصة أميركا من ضمن هذه الرسائل الرفيعة.

العالم - إيران

وتفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي مع نداء القائد حيث كتب "آرش": قائد الثورة في رسالته إلى الأمة الإسلامية بمناسبة موسم الحج: إن البيت القصيد في خطاب الجمهورية الإسلامية والذي يثير قلق عالم الاستكبار وغضبه هو الدعوة إلى المقاومة، وهي المقاومة بوجه تدخل أميركا وشرورها، هي وغيرها من القوى المعتدية، حتى يمسك العالم الإسلامي بيده زمام أمور مستقبله."

وكتب "هادي": نداء قائد الثورة المعظم لمسلمي العالم: كل ما تقوله الجمهورية الإسلامية في إيران والذي أزعج المستكبرين، هو الدعوة إلى مقاومة التدخلات وشرور أميركا وباقي المعتدين.

وقال "علي حيدر": مملكة بني سعود تمنع الحج وترحب بحضور عشرات الآلاف لإحياء حفلات الغناء والمجون في عموم الحجاز ونجد، وهذه الصور توثق الواقع كما هو.

وكتب "أبو حسن علي": كان بالإمكان مطالبة المسلمين الراغبين بالحج بأوراق ثبوتية تؤكد أخذ الحاج جرعة اللقاح ومن ثم الإذن له بالدخول، لكن آل سعود وجدوا فايروس كورونا لكي يمنعون المراسم.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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